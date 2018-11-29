نيابة السويس تباشر التحقيقات مع المتهمين في قضيه"سفاح البنات"

باشرت نيابة السويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس التحقيقات مع المتهمين بطعن بعض الفتيات فى المحافظة بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية " سفاح البنات"، وقامت قوات الشرطة بنقل خمس أشخاص وفتاة إلى مجمع محاكم السويس من اجل التحقيق معهم بمقر النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة.



وكانت إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ألقت القبض على خمس أشخاص وفتاة، واعترفوا بتفاصيل قيامهم بجرائمهم بسبب نشوب خلافات مع الضحايا.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي بلاغات بتعرض اثنين من الفتيات للطعن داخل مدينة السلام بالسويس.



وقام فريق بحث مكون من إدارة العام بوزارة الداخلية ومديرية أمن السويس وإدارة المباحث الجنائية بقيادة اللواء خالد إبراهيم بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث قاموا بالتحقيق بالقضية وضبط المتهمين.



وتبين من تحريات المباحث، ان المتهمين بالقضية خمس أشخاص وفتاة قاموا بطعن فتاتين واستخدم الأشخاص دراجات نارية للطعن.



وبقيام فريق البحث الجنائي بمناقشة فتاة كشفت التحريات علاقتها بالقضية، اعترفت على المتهمين الخمس بالقضية وكشفت عن أسمائهم.



وقام ضباط المباحث الجنائية بالقبض على المتهمين الخمس من داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة، وحررت محاضر لهم.