ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيابة السويس تباشر التحقيقات مع المتهمين في قضيه"سفاح البنات"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:55 م
نيابة السويس تباشر التحقيقات مع المتهمين في قضيهسفاح البنات
صورة أرشيفية
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
باشرت نيابة السويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس التحقيقات مع المتهمين بطعن بعض الفتيات فى المحافظة بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية " سفاح البنات"، وقامت قوات الشرطة بنقل خمس أشخاص وفتاة إلى مجمع محاكم السويس من اجل التحقيق معهم بمقر النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ألقت القبض على خمس أشخاص وفتاة، واعترفوا بتفاصيل قيامهم بجرائمهم بسبب نشوب خلافات مع الضحايا.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي بلاغات بتعرض اثنين من الفتيات للطعن داخل مدينة السلام بالسويس.

وقام فريق بحث مكون من إدارة العام بوزارة الداخلية ومديرية أمن السويس وإدارة المباحث الجنائية بقيادة اللواء خالد إبراهيم بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث قاموا بالتحقيق بالقضية وضبط المتهمين.

وتبين من تحريات المباحث، ان المتهمين بالقضية خمس أشخاص وفتاة قاموا بطعن فتاتين واستخدم الأشخاص دراجات نارية للطعن.

وبقيام فريق البحث الجنائي بمناقشة فتاة كشفت التحريات علاقتها بالقضية، اعترفت على المتهمين الخمس بالقضية وكشفت عن أسمائهم.

وقام ضباط المباحث الجنائية بالقبض على المتهمين الخمس من داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة، وحررت محاضر لهم.
المزيد عن: مصر سفاح البنات اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
1
x
18:45
1
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 6:30:00 PM