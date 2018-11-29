عبدالحفيظ ينتهي من وضع تصور قطاع الكرة في الأهلي وينتظر الخطيب

انتهى سيد عبدالحفيظ المكلف من قبل محمود الخطيب رءيس النادى الأهلى من وضع التصور النهائي لقطاع كرة القدم الذي سيتم عرضه على محمود الخطيب فور عودته من رحلته العلاجيه إلى المانيا.





وتضمن تصور عبد الحفيظ الهيكل الكامل لقطاع الكرة في كافة الإدارات المختلفة وفقا للمعايير التى اتفق عليها مع رئيس النادي بما يحقق طموحات النادي وأهدافه وبما يتناسب مع المرحلة القادمة.





وكان الخطيب قد أجرى جراحة في ألمانيا خلال الأيام الماضية لاستئصال ورم في الرقبة كان يسبب آلام في العمود الفقري ومن المقرر عودته للقاهرة خلال ساعات.



