ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عبدالحفيظ ينتهي من وضع تصور قطاع الكرة في الأهلي وينتظر الخطيب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:53 م
عبدالحفيظ ينتهي من وضع تصور قطاع الكرة في الأهلي وينتظر الخطيب
طباعة
علي نبوي
 
 
انتهى سيد عبدالحفيظ المكلف من قبل محمود الخطيب رءيس النادى الأهلى من وضع التصور النهائي لقطاع كرة القدم الذي سيتم عرضه على محمود الخطيب فور عودته من رحلته العلاجيه إلى المانيا.

وتضمن تصور عبد الحفيظ الهيكل الكامل لقطاع الكرة في كافة الإدارات المختلفة وفقا للمعايير التى اتفق عليها مع رئيس النادي بما يحقق طموحات النادي وأهدافه وبما يتناسب مع المرحلة القادمة.

وكان الخطيب قد أجرى جراحة في ألمانيا خلال الأيام الماضية لاستئصال ورم في الرقبة كان يسبب آلام في العمود الفقري ومن المقرر عودته للقاهرة خلال ساعات.

المزيد عن: محمود الخطيب الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
1
x
18:45
1
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 6:30:00 PM