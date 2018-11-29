وزير الثقافة في افتتاح مكتبة المترجم: "خطوة هامة على درب المعرفة"

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مكتبة المترجم بالمبنى الجديد الملحق بالمركز القومي للترجمة، والذى يرأسه الدكتور أنور مغيث.

وقالت "عبد الدايم" إن مكتبة المترجم خطوة هامة على درب المعرفة باعتبارها نقطة تتلاقى بها ألوان من ثقافات وفنون وحضارات الشعوب المختلفة وتمثل إضافة حقيقية للمسيرة التنويرية فى مصر كما تعد جسراً للتواصل مع الابداعات الفكرية العالمية مشيدة بالافكار الجديدة التى تساهم فى تحديث اساليب الدراسة والبحث.

من جانبه قال الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، إن المكتبة تعد تتويجا للجهود المبذولة لتطوير وسائل الاطلاع على الفكر العالمى كما انها احد الانجازات الحديثة للثقافة المصرية حيث تضم الأصول الأجنبية لجميع الإصدارات المعربة من المركز والتى تشمل المؤلفات والموسوعات والقواميس مما يساعد الباحثين على اجراء الدراسات المتخصصة كما تم تجهيز قاعة للحاسب الالى متصلة بشبكة الانترنت ومزودة بقاعدة بيانات عن جميع العناوين الموجودة بالمكتبة .