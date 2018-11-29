في ذكري ميلاد خادم مانشستر يونايتد.. ريان جيجز اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ الشياطين





"إنه من المستحيل إلى حد بعيد استبدال لاعب مثل غيغز فقلما تجد لاعبين مثله".. إنه لاعب نادر.. إنه يحمل صفات اللاعب العالمي وقد حقق الكثير مع ناد واحد، ولا تملك إلا أن تنظر إليه نظرة تقدير" .. السير أليكس فيرجسون.





آثر أسطورة المان يونايتد اختيار هذه العبارة ليعلق بها علي لاعبه الويلزي الفذ ريان جيجز.. هل كان فيرجسون المعين حديثاً في مانستر يونايتد يدرك تبعيات قراره بهذه الزيارة المنزلية المفاجئة؟.





صبي في الرابعة عشر من عمره شعر فيرجسون أنه سيجد من خلاله ضالته المنشودة ويحصل علي توقيع اللاعب الصغير الذي لم يخذل ثقة مدربه وتعاهدا سوياً علي تسطير المجد مع الشياطين الحمر وقد كان!.









في ذكري مولده.. الفجر الرياضي يستعرض مشوار ريان جيجز مع المستديرة :-









ويلزي حتي النخاع!





اللاعب الذي ولد في العاصمة كارديف للأم ليان غيغز والأب داني ويلسون ارتبط باسم عائلة والدته بعد انفصالها عن أبيه وظل في كارديف الي السابعة من عمره حتي جاء عام 1981 الذي انتقل فيه لمانشتسر وضاق من سخرية الجميع بلكنته الويلزية ليعمل علي تجنبها ويصر بدوره علي الاعتزاز بجنسيته.









ليلة كاملة قضاها في الحديث في الهاتف!





"كنت أشاهد التلفاز مع والدتي حينما طرق الباب، فقد أتى السير أليكس فيرغسون كي أوقع له كلاعب مدرسي وقد قضيت باقي تلك الليلة أتحدث في الهاتف لأخبر كل الناس". بهذا عبر جيجز والذي يعد أفضل لاعب جناح في تاريخ كرة القدم وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الويلزية عن شعوره بعد توقيعه في الرابعة عشر من عمره علي عقود انضمامه للمان يونايتد.









أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي!





حصوله على 20 جائزة رفيعة المستوى لم يكن سوي نتاج جهد وتفان مع الفريق الأحمر حتي انه اعتزل دولياً لأجله كيف لا وقد ساهم معهم بالفوز بالكأس الأوروبية للمرة الثالثة الرابعة والثانية له كلاعب وذلك في نهائي موسكو 21 مايو 2008.





تبعها بالتتويج ببطولة كأس القارات وسبعة ميداليات ذهبية في بطولة الدرع الخيرية والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أربع مرات.





في ديسمبر 2007 فاز بلقبين مهمين الأول وسام الإمبراطورية البريطانية وكذلك تسجيله الهدف رقم 100 في الدوري في فوز الفريق 4-0 على ديربي كاونتي في أولد ترافورد.









الخطوة الأولي في الأولد ترافورد!





الثاني من مارس عام 1990 نزل كبديل لدينس إيرون في أول مباراة يخوضها بقميص الفريق ضد ايفرتون لتكون أول بطولاته في موسم 1991عندما فازعلى ريد ستار بلغراد في نهائي كأس السوبر الأوروبي ويكون موسم 1992/93 أول لقب له للدوري الإنجليزي الممتاز.









أفضل أهداف اليونايتد في التاريخ!





كان لجيجز دور كبير في الثلاثية التي فرض بها الفريق هيمنته علي أوروبا حيث ظفروا بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولم تنس الجماهير الي الان الهدف الذي أحرزه في الدور قبل النهائي أمام الآرسنال ويعد الجميع هدفه في مرمي الجانرز أحد أفضل أهداف اليونايتد في التاريخ يليق بأحد لاعبيه العظام.



