نشرة أخبار السادسة..إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "100 مليون صحة".. وانقلاب "لوري" محمل بالبترول بطريق الإسماعيلية الصحر

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها توجيهات عاجلة للرئيس السيسي خلال اجتماعه باللواء كامل الوزير، ومدبولي و3 وزراء يعلنون إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "100 مليون صحة".

"السيسي" يستقبل "مروة العبد" سائقة التروسيكل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب سيادته عن حرصه على الالتقاء بها شخصياً بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجاً مُشرفاً لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.

توجيهات عاجلة للرئيس السيسي خلال اجتماعه باللواء كامل الوزير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال مدير إدارة المهمات.

مدبولي و3 وزراء يعلنون إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "100 مليون صحة"

عُقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وكذا الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

أوكرانيا تعلن سبب إرسال السفن الحربية إلى مضيق كيرتش

قال قائد القوات البحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو إن كييف أرسلت سفنها الحربية إلى مضيق كيرتش من أجل إثبات وجودنا و"ما تقدر عليه هذه القوارب".

امرأة تهدد بتفجير بنك بجنوب فرنسا

أفادت صحيفة Le Figaro الفرنسية عبر موقعها في الإنترنت، اليوم الخميس، بأن امرأة تتحصن في فرع لبنك LCL في مدينة أليس بجنوب فرنسا، وتهدد بتفجير المبنى.

انقلاب "لوري" محمل بالبترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي اليوم الخميس، انقلاب "لوري" محمل بالبترول، في الاتجاه القادم من موقف العاشر إلى مدينة الشروق.