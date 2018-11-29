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عاجل.. تشديدات أمنية مكثفة بمحيط دار الأوبرا المصرية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:27 م
عاجل.. تشديدات أمنية مكثفة بمحيط دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
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أحمد رمضان متولي
 

يشهد محيط دار الأوبرا المصرية تشديدات أمنية مكثفة واستعدادت أمنية كبيرة على مداخل الأبواب الرئيسية للأوبرا بما فيها أبواب محطة مترو الأوبرا، وذلك استعدادًا لتأمين حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي أقيم فى الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري برئاسة المنتج محمد حفظي.

 

ومن المقرر أن يبدأ حفل الختام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعرض الحفل حصريًا على قناة dmc مباشرة من على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن وصناعة السينما العالمية.

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