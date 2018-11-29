اليعقوبي يهدد بالتصعيد ومقاطعة الامتحانات الوطنية

أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، بأنه قد تقرر مواصلة مقاطعة الإمتحانات إلى ما بعد 8 ديسمبر، وإلى حين موعد انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للتعليم الثانوي.





كما صرح اليعقوبي بأنه إثر البلاغ الأخير الصادر عن وزارة التربية المتضمن لتهديد باقتطاع أجور المدرسين، فإنه سيتم التصعيد في حالة عدم تلبية المطالب، قائلا "لنا خطوات تصعيدية أخرى ولا خطوط حمراء هذه السنة .. بما في ذلك السنة البيضاء ومقاطعة الإمتحانات الوطنية".





و يذكر أن تصريحات كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، جاءت خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، ليعلن أثناءها عن موقف جامعة التعليم الثانوي من تراجع وزارة التربية على مقترحات قدمتها في جلسات سابقة مع الطرف النقابي.