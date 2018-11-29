نيسان تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "ماكسيما 2019"

كشفت شركة نيسان رسميًا الستار عن سيارتها الجديدة "ماكسيما 2019" بالتحديثات الجديدة لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات.





التحديثات الخارجية تظهر بوضوح في المقدمة والمصابيح الجديدة وبعض التعديلات في الصدام والشبك ومصابيح الضباب التي تأتي محاطة باللون الأسود، بينما تظهر في الخلفية عبر المصابيح كذلك ومخارج العادم الرباعية والتصميم الكلي بشكل عام. حصلت الفئة الأعلى SR على جناح جديد هي الأخرى بالإضافة إلى خيارات جديدة من الجنوط لجميع الفئات.





الداخلية من جهة أخرى حصلت على تحديثات في المواد المستخدمة لتصبح أفضل وأفخم بالإضافة إلى سماعات مدمجة في A Pillar، واستخدام الكنتارا في أجزاء مختلفة من السقف والمقاعد وأخيراً نقشات جديدة للمقاعد وخيارات متعددة من ألوان التطريز.



