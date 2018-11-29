البورصة السعودية تنهى أخر جلسات الأسبوع على ارتفاع

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" فى أخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالى بدعم من مكاسب لأغلب القطاعات وخاصة البنوك.





وتمكن المؤشر من تجاوز مستوى 7700 نقطة بعد تخليه عنها لـ 11 جلسة، فيما عاد مؤشر السوق الموازي- نمو للتراجع.





وأغلق المؤشر الرئيسي على مكاسب بلغت 0.9%، رابحا 70.49 نقطة، دفعته لمستوى 7702.99 نقطة وهو أعلى مستوى منذ جلسة 13 نوفمبر والذي سجل خلالها مستوى 7750.95 نقطة.





وارتفعت السيولة بالسوق الرئيسي بتعاملات اليوم إلى 4.27 مليار ريال، مقارنة بـ 3.7 مليارا في الجلسة الماضية؛ وذلك مع ارتفاع كميات الأسهم المتداول عليها إلى 155.58 مليون سهم، مقابل 151.37 مليون سهم بجلسة الأربعاء.





وغلب اللون الأخضر على القطاعات، والتي تصدر مكاسبها "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.76%، يليه "البنوك" صاحب أعلى وزن نسبي بالمؤشر – بـ 1.59%، ثم "تجزئة السلع الكمالية" بـ 1.6%.





وصعد قطاعا "الاتصالات" و"المواد الأساسية" القياديين بنسبة 0.95%، و0.08% على التوالي في ختام التعاملات.





وفي المقابل، أغلقت 5 قطاعات على تراجع، وجاء في مقدمتها "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4%، ثم "الإعلام" بنحو 1%.





وتصدر سهم "الحمادي" المكاسب بالنسبة القصوى (10%)، فيما حل "اليمامة للحديد" على راس التراجعات بنحو 5.1%.





وسيطر "جرير" على السيولة بقيمة 606.17 مليون ريال، فيما استحوذ "الحمادي" على الكميات بـ 25.9 مليون سهم.





يذكر أن سوق الأسهم السعودية "تداول"، شهد اليوم الخميس، تنفيذ 9 صفقات خاصة على سهمي جرير للتسويق والحمادي للتنمية والاستثمار، بقيمة إجمالية بلغت 1.16 مليار ريال، بتداولات بلغت 29.04 مليون سهم.





وعلى جانب مؤشر السوق الموازي- نمو، عاد للتراجع في ختام تعاملات اليوم الخميس؛ رغم ارتفاع 3 أسهم مقابل تراجع وحيد من نصيب سهم "ثوب الأصيل".





وتراجع الموازي بنسبة 0.6%، فاقدا 14.72 نقطة بالختام، هبطت به لمستوى 2378.19 نقطة.





وبلغت سيولة الموازي 1.11 مليون ريال، مقارنة بـ 906.32 ألف ريال بالجلسة الماضية، بالتداول على 61.1 ألف سهم، مقارنة بـ 52.2 ألف سهم بتعاملات الأربعاء.





وبالنسبة لأسهم الموازي، فشهدت تراجع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بـ 2.2%، فيما ارتفع 3 أسهم أبرزها "باعظيم" بنحو 3.9%.





واستحوذ "ثوب الأصيل" على سيولة الموازي بـ 399.17 ألف ريال، فيما سيطر "أبو معطي" على الكميات بـ 28.63 ألف سهم.





وفي تعاملات الأربعاء، شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعا ملحوظا ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تحسن ملحوظ للسيولة، وعاد السوق الموازي "نمو" للمكاسب.