وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يزور جامعة قناة السويس



وأشاد نائب رئيس الجامعة، بالمبادرة وأهدافها الساعية لتثقيف وتوعية شباب الجامعة بإخطار وإضرار الإدمان، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجامعة وصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي وضرورة مشاركتهم في جميع التجمعات الطلابية من مبادرات ومؤتمرات ومعسكرات وغيرها من أوجه النشاط الطلابي.



كما قدم الدكتور " رحمي" لفريق الطلاب المتطوعين من جامعة قناة السويس، والذين تم تدريبهم في الفترة السابقة، بالشكر على دورهم الفعال في الحملة،و أنهم خير سفراء لجامعتهم، وطالبهم بضرورة توصيل الرسالة الى زملائهم من الشباب على أوسع نطاق ممكن.



استقبل الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، وفد صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة سناء عاطف الباحثة بالصندوق، وفريق الطلاب المتطوعين المشاركين في المبادرة" انت اقوى من المخدرات"، حيث ثمن مجهودهم الكبير طوال فترة عملهم مع طلاب الجامعة بكلياتها المختلفة.