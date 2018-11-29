وكيل "نقل النواب" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول خطة تطوير الموانئ

وجه محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة اتخاذ الخطوات لتطوير الموانئ الجافة والتوسع في إنشاء الموانئ البرية في مصر لتنشيط حركة التجارة وتشجيع الاستثمار.



وأوضح أنه من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى إنشاء عدد جديد من الموانئ الجافة واللوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق لاستخدامها في حركة السفر والنشاط السياحي الدولي ونقل بضائع التجارة الدولية من صادرات وواردات، حيث تلعب الموانئ الجافة دورًا حيويا في تداول الحاويات ودعم التجارة الدولية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالنواحي التدريبية الخاصة بالعاملين بالموانئ، باعتبار العنصر البشرى أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، ووضع خطة تشمل الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مع اختيار المواقع وفقًا لأسس علمية.



وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية سوف تنشأ في كل من مدن لتطوير حركة التجارة من خلال عبور الحافلات والشاحنات وتجارة الترانزيت بين المشرق والمغرب العربي، مما يساهم في دعم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية وكذلك رفع العبء عن الموانئ البحرية والحد من تكدس البضائع وتفعيل نشاط الحاويات بها.