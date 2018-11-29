إنستجرام يجلب قراءة وصف الصور لأصحاب مشاكل البصر وأكثر

أعلنت شبكة إنستجرام عن مزايا جديدة لتطبيقها والتي على حد قولها تهدف إلى جعل التطبيق يصل بشكل أفضل للجميع وبكل سهولة، حيث أعلنت عن ميزة قراءة وصف الصور لتعريف المستخدمين بمحتوى الكلام المكتوب، بجانب ميزة أخرى للنص البديل في الصور.





وستستخدم إنستجرام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة النص الموجود بالصور لتعريف أصحاب النظر الضعيف بمعرفة المحتوى، لكن هذا المحتوى لن يكون هو النص الكامل الذي يكون أسفل الصورة كما هو واضح من كلام الشركة، حيث أن ذلك سيكون مع ميزة أخرى للنص البديل.



