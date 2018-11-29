اليعقوبي: الانتداب الظرفي للمدرسين هو ضرب للتعليم العمومي

عقد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، ندوة صحفية أعلن خلالها عن تراجع وزارة التربية على مقترحات قدمتها في جلسات سابقة مع الطرف النقابي.





و رفض اليعقوبي الأمر الحكومي القاضي بانتداب ظرفي للمدرسين (9 أشهر)، معتبرا بأنه "يدخل في سياسة المناولة وإسداء الخدمات وهو ضرب للتعليم العمومي".



