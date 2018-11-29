اليعقوبي: الانتداب الظرفي للمدرسين هو ضرب للتعليم العمومي
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:55 ممروى الجلاصي
عقد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، ندوة صحفية أعلن خلالها عن تراجع وزارة التربية على مقترحات قدمتها في جلسات سابقة مع الطرف النقابي.
و رفض اليعقوبي الأمر الحكومي القاضي بانتداب ظرفي للمدرسين (9 أشهر)، معتبرا بأنه "يدخل في سياسة المناولة وإسداء الخدمات وهو ضرب للتعليم العمومي".
و أشار اليعقوبي خلال الندوة الصحفية إلى تعرض الإطارات التربوية للتعنيف، قائلا "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المدارس والمدرسين لأن أعمال العنف التي استهدفتهم ليست بريئة وليست من طرف التلاميذ بل هناك أطراف تقف وراءها".