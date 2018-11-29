"برلماني": إنشاء محطات لتموين وإصلاح السفن خطوة فارقة للتجارة البحرية

أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالموافقة على تخصيص محطة تموين عائمة باستخدام ناقلة بترول لخدمة السفن العابرة لقناة السويس وموانئ البحر الأحمر، مُشيرًا الى أهمية تلك الخطوة في إحياء نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية.

وقال "متولي"، إن تلك الخطوة ستساهم في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعتبر ميناء السويس أحد أهم المناطق الجاذبة لهذه الأنشطة، بسبب قربها من السفن العابرة لقناة السويس سواء القادمة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، وكذلك السفن التي ترتاد ميناء بورتوفيق والزيتيات والأدبية، مؤكدا على ضرورة انشاء المزيد من محطات تموين السفن بالبحرين الأبيض والمتوسط، مُشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المختلفة فيما يخص النقل البحري، والنظر إلى تجربة سنغافورة وبنما اللتان استطاعتا تحقيق مكاسب هائلة من جراء تخصيص محطات تقدم للسفن المارة كل الخدمات من الشحن، والتموين، وإصلاح السفن، وتحميلها، وتنزيل البضائع، وهو ما يمكننا تنفيذه بما يحقق زيادة العائدات من قناة السويس ومن النقل البحري بشكل عام.