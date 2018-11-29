نقيب محامين الإسماعيلية: تحريات الأمن الوطني هي الفيصل في قضية التل الكبير



وأكد نقيب محامين الإسماعيلية، لو أثبتت التحريات أن المدعو" محمد صبحي" يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وتفتق ذهنه وافتعال واقعة التشاجر مع أحد رجال الشرطة التابعين لمركز التل الكبير قبل واقعة الضبط، فتصبح واقعة الضبط صحيحة ويجب محاكمته، وتحقيق العدالة، والفصل في ذلك الموضوع التي يتناولها العامة من أهالي التل الكبير انه مظلوم وتم إلقاء القبض عليه من المنزل، ورواية الضابط النقيب "محمود فراج" معاون مباحث التل الكبير من محضر الضبط انه تم ضبط المتهم أثناء تفقد الحالة ألأمنية وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري.



وأضاف " عبد السلام" قائلا فانه يتوجب ان تجرى التحريات جهة محايدة في تلك الواقعة مثل " جهاز الأمن الوطني" الذي لا يعنيه ان يجامل الضابط او يتستر عليه او يلفق اتهامات بأي متهم بريء للوصول للحقيقة، وذلك لخطورة هذا الأمر على الأمن العام سدا للفتن حتى لا تتداعي الأحداث بشكل يشكل خطورة على الأمن في هذا الوطن.



وأوضح نقيب محامي الإسماعيلية، سننحاز الي الحق ان كان حال ثبوته لدينا من خلال تحقيق النيابة العامة في تلك الواقعة، ونهيب بالجميع عدم العبث بأمن المواطن سواء أهالي التل الكبير، او وزارة الداخلية في إطراف هذه الواقعة ويجب الاعتراف من الطرفين بالحقيقة المطلقة.



وترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية أخطارًا من العميد عصام عطوان مدير مباحث المديرية يفيد بقيام النقيب " محمود فراج " معاون مباحث مركز شرطة التل الكبير أثناء تفقد الحالة ألأمنية تمكنه بضبط المدعو" محمد صبحي " سائق توك توك " بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



قال نبيل عبد السلام نقيب محامين محافظة الإسماعيلية، في واقعة اتهامه أهالي التل الكبير لأحد ضباط مباحث مركز شرطة التل بتلفيق تهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري للمدعو "محمد صبحي" لو أثبت انه تم تلفيق هذا الاتهام بالمتهم فيصبح الضابط متهما في محررات رسمية، وكذلك في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، وكذلك متهما بإحراز مواد مخدرة وتضاف الي تهمه تضليل العدالة بما يستوجب معاقبته جنائيا وحبسه احتياطيا هو وكل من شاركه في تلك الجريمة فاعلًا أصليا أو شريكا.