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مفاجأة.. طاهر محمد طاهر يرفض الانضمام للزمالك بسبب "الأهلي"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:59 م
مفاجأة.. طاهر محمد طاهر يرفض الانضمام للزمالك بسبب الأهلي
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هاني عصام
 


رفض طاهر محمد طاهر مهاجم فريق المقاولون العرب الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد اتصالات الإدارة البيضاء .

 

وأبلغ طاهر إدارة الزمالك برفضه التوقيع للفريق وتحجج لهم أن الرغبة الأساسية له هي الاحتراف الاوروبي وعدم اللعب في مصر.

 

مصدر مقرب من طاهر أكد أن هناك أمرين الاول هو اللعب في أوروبا وحال فشل ذلك خياره الثاني سيكون التواجد بين صفوف النادي الأهلي.

 

وكانت إدارة المقاولون العرب قد رفضت رحيل اللاعب في يناير القادم وتمسكت بتأجيل الصفقة لنهاية الموسم بسبب الحاجة إلى بقائه مع الفريق.

المزيد عن: كورة طاهر محمد طاهر رياضة الزمالك الأهلي أخبار الرياضة
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