إزالة تعديات على 67 فدانا من الأراضي الزراعية في الدقهلية

احتلت محافظة الدقهلية المركز الأول على جميع المحافظات في إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأسفرت الحملات عن إزالة 932 حالة تعدي منها 645 حالة تعديات على أراضي الائتمان الزراعي و287 على أراضي الإصلاح الزراعى وباجمالي مساحة بلغت 67 فدان و23 قيراط و11 سهم ليصل إجمالي الحالات التي تم إزالتها في الأيام الثلاثة الماضية إلى 2337 حالة إزالة لليوم الثالث على التوالي.



وأوضح لدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن الحملات شملت جميع مراكز ومدن المحافظة وحي شرق المنصورة وأنها مستمرة طوال الأيام القادمة لإزالة كافة التعديات التي تقرر إزالتها في هذه الجولة، بمشاركة جميع الأجهزة المحافظة التنفيذية بمشاركة قوات الأمن والقوات المسلحة تعمل على فرض القانون ومحاسبة المخالفين.



وأكد شاروبيم: "لن نترك مترا واحدا من أملاك الدولة دون استرداده وقال أنني طالبت رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتعاون مع كل الجهات المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل جدية وانه لا فرق في الازالات بين أحد فالجميع مخالفين مهما كانت مراكزهم أو وظائفهم أو مناصبهم لأن المواطنين جميعا أمام القانون سواء".