البابا تواضروس: لا نعترف بدير الأنبا كاراس.. وسنلاحق يعقوب المقاري قضائيا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة سوف تلجأ الى القضاء، ضد تصرفات الراهب المجرد يعقوب المقاري.





وأكد "تواضروس"، خلال حواره على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن دير الأنبا كاراس، الذي يتولى رئاسته يعقوب المقاري، تم بناءه بمخالفة للقانون، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تعترف به كدير، مشيراً إلى أن الكنيسة سوف تلاحقه قضائياً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد يعقوب المقارى، بسبب مخالفة بناء هذا الدير.





يُذكر أن اللجنة المجمعية للرهبنة وشئون الأديرة القبطية، قد أعلنت في سبتمر الماضي، تجريد الراهب يعقوب المقاري، وإعادته إلى الاسم العلماني شنودة عطالله وهبة الله، بعدما تم إخلاء طرفه من دير الانبا مقار بوادي النطرون بسبب قيامة بإنشاء دير الانبا كاراس السائح بوادي النطرون دون تكليف قانوني من الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حيث قدم لها اوراق مزيفة.