طلاب جامعة أسوان بالزي الكوري في احتفالية سفارة كوريا (صور)





ارتدى طلاب جامعة أسوان الزى الكورى في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بمناسبة اليوم الثقافي الكوري بكلية الألسن في الجامعة للعام الثالث على التوالي وذلك في إطار توطيد العلاقات والروابط الثقافية والشعبية بين مصر وكوريا.





حضر فعاليات اليوم الثقافي الكوري كل من يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء سعيد حجازي نائب المحافظ ويانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة أسوان.





قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إنه تم افتتاح قسم اللغة الكورية في الجامعة منذ ثلاث سنوات ويضم نخبة متميزة من الطلاب، لذلك تحرص الجامعة على استضافة اليوم الثقافي الكوري بشكل دوري بهدف توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وكوريا علاوة على تنمية مهارات الطلاب بهذا القسم.





أضاف أن الاحتفالية تضم العديد من الأنشطة الفنية المتنوعة مثل عرض الطبول الكوري، وأنشطة معايشة للثقافة الكورية وتشمل تقديم بعض الأطعمة الكورية للمشاركين في اليوم الثقافي وتنظيم معرض للصور والآلات الكورية التقليدية، مشيرا إلى أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان يضم ثلاثة متطوعين كوريين يقومون بالتدريس في هذا القسم مما كان له الأثر الطيب في إتقان الطلاب للغة الكورية بشكل متميز.





ومن ناحيته أعرب يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن إعجابه الشديد بمستوى طلاب قسم اللغة الكورية لدرجة أنه شعر كأنه موجود في كوريا حينما استمع لهؤلاء الطلاب وهو يتحدثون اللغة الكورية بطلاقة مما يدل على إتقانهم الكبير لهذه اللغة.





أضاف أن اللغة هي أقوى الروابط بين الشعوب لذلك سوف يكون لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان دور كبير في توطيد العلاقات المتعددة بين مصر وكوريا، كما أن طلاب القسم سوف يكون عليهم إقبال كبير من المؤسسات الكورية باعتبارهم يتحدثون هذه اللغة بطلاقة.





وفى ذات السياق قال الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الأست بجامعة أسوان إن الأيام الثقافية التي يتم تنظيمها في الجامعة تسير جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية لأنها تساهم في تشكيل شخصية الطالب وتنمي مهاراته المختلفة في مجال الترجمة والأنشطة الفنية، موضحا أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان هو القسم الثاني الذي يدرس هذه اللغة على مستوى الجامعات المصرية، وتم افتتاحه بعد قسم اللغة الكورية في جامعة عين شمس.