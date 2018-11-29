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'الوطنية للإعلام' تشكر البابا تواضروس على إشادته بجهودها

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:46 م
'الوطنية للإعلام' تشكر البابا تواضروس على إشادته بجهودها
حسين زين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتحية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على إشادته بجهود الهيئة.


جاء ذلك خلال توجيهه كلمة للهيئة الوطنية للإعلام، أذاعتها "قناة مصر الأولى" قال فيها: "أنا أحيي الهيئة الوطنية للإعلام، وأحيي كل العاملين بها واعتبرها المصدر الرئيسي والسليم والصحيح لكل الأخبار التي تُنشر في مصر". 


وثمن "زين" في بيان له، حديث قداسة البابا بكل التقدير والعرفان، وأثني على جهوده وحكمته في الحفاظ علي الترابط والوحدة بين نسيج الأمة، متمنيًا لقداسته موفور الصحة.


وشدد 'زين" على تواصل دور الهيئة في نشر الوعي، والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المضللة التي تستهدف النيل من وحدتنا.

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