البابا تواضروس: نهر النيل سر الترابط بين المسلمين والأقباط في مصر

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الوزارات المعنية كالآثار والسياحة والداخلية مهتمة بإحياء مسار العائلة المقدس.

وأشار "تواضروس"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الفترة الماضية زارت مصر وفود من إيطاليا، وفرنسا، وروسيا، واليونان، وكوريا للتعرف على تفاصيل المسار وتاريخه، والحياة المصرية بشكل عام، مضيفًا أنهم سألوه كثيرًا حول "كيف عندما يحدث اعتداء على كنيسة يكون الرد هادئًا".

وأضاف أنه أكد لهم أن العلاقة بين المسلمين والأقباط لها تاريخ يتعدى عدة قرون، متابعا: "وكلنا مسلمين ومسيحيين نشرب من نهر النيل ونعتبره أبونا، والأرض حوله أمنا".