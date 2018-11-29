أسقفية الشباب تحتفل بالعيد الثمانين لميلاد الأنبا موسى

تحتفل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بعيد الميلاد الثمانين للأنبا موسى، أسقف عام الشباب، والملقب بـ"حبيب الشباب".





ولد الأنبا موسى في نوفمبر 1938، بمحافظة أسيوط، وتخرج من كلية الطب عام 1960، خدم في الكثير من كنائس القاهرة، ثم بني سويف في حقل الشباب منذ عام 1963، ثم ترهب في دير البراموس بوادي النطرون في عام 1976،ونال رتبة القسيسية في 4 يونيو من العام ذاته، وعين امينا للدير، و تمت سيامته خوري أبسكوبوس لإيبارشية بني سويف، ورسم اسقفا عاما للشباب علي يد البابا الراحل شنودة الثالث في 25 مايو 1980 .





وله العديد من المؤلفات، ويصدر كتبًا سنوية في عيديّ الميلاد والقيامة، بخلاف كتب في موضوعات أخرى، كما انه واعظ متميز، وعظاته يعرضها بطريقة شيقة.



