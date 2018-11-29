ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسقفية الشباب تحتفل بالعيد الثمانين لميلاد الأنبا موسى

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:45 م
أسقفية الشباب تحتفل بالعيد الثمانين لميلاد الأنبا موسى
اسقفية الشباب - أرشيفية
طباعة
حازم رفعت
 
تحتفل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بعيد الميلاد الثمانين للأنبا موسى، أسقف عام الشباب، والملقب بـ"حبيب الشباب".

ولد الأنبا موسى في نوفمبر 1938، بمحافظة أسيوط، وتخرج من كلية الطب عام 1960، خدم في الكثير من كنائس القاهرة، ثم بني سويف في حقل الشباب منذ عام 1963، ثم ترهب في دير البراموس بوادي النطرون في عام 1976،ونال رتبة القسيسية في  4 يونيو من العام ذاته، وعين امينا للدير، و تمت سيامته خوري أبسكوبوس  لإيبارشية بني سويف، ورسم اسقفا عاما للشباب علي يد البابا الراحل شنودة الثالث في 25 مايو 1980 .

وله العديد من المؤلفات، ويصدر كتبًا سنوية في عيديّ الميلاد والقيامة، بخلاف كتب في موضوعات أخرى، كما انه  واعظ متميز، وعظاته يعرضها بطريقة شيقة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 4:50:20 PM