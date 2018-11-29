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حسين زين يشكر البابا تواضروس على إشادته بجهود الهيئة الوطنية للإعلام

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:44 م
حسين زين يشكر البابا تواضروس على إشادته بجهود الهيئة الوطنية للإعلام
صورة أرشيفية
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شيماء الشاهيني
 

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، علي إشادته بجهود الهيئة الوطنية للإعلام.

 

جاء ذلك خلال توجيهه كلمة للهيئة الوطنية للإعلام، أذاعتها "قناة مصر الأولي" قال فيها«أنا أحيي الهيئة الوطنية للإعلام، وأحيي كل العاملين بها واعتبرها المصدر الرئيسي والسليم والصحيح لكل الأخبار التي تُنشر في مصر

 

وثمن حسين زين حديث قداسه البابا بكل التقدير والعرفان و اثني زين على جهوده وحكمته في الحفاظ علي الترابط والوحدة بين نسيج الأمة متمنيا لقداسته موفور الصحة.

 

وأكد زين، علي تواصل دور الوطنية للإعلام في نشر الوعي والتأكيد علي قيم التسامح وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المضللة التي تستهدف النيل من وحدتنا.

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