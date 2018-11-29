زلزال يضرب السعودية

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الخميس؛ هزة أرضية بقوة 3.31 درجة على مقياس رختر، وقعت على مسافة 10 كم شمال رأس الشيخ حميد.

وقال المدير العام للمركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران؛ إن الهزة وقعت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وخمسٍ وأربعين دقيقة، موضحًا أن هذ الهزة ليست الأولى؛ فقد سبقتها هزتان يوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 بقوتَي 3.11 و3.34 درجة على مقياس رختر في المنطقة نفسها.

وأضاف أن هذه الهزات الأرضية تحدث بوتيرة متكررة في منطقة خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، وعلى فترات ليست بالبعيدة، وأن هذا النشاط مرتبط بصدع خليج العقبة وبعملية الانفتاح في البحر الأحمر.