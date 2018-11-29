ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامعة الأزهر: نقف صفًا واحدًا خلف الإمام الأكبر في الدفاع عن الثوابت الدينية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:43 م
جامعة الأزهر: نقف صفًا واحدًا خلف الإمام الأكبر في الدفاع عن الثوابت الدينية
جامعة الأزهر - أرشيفية
طباعة
محمود الجلاد
 
أعلن مجلس جامعة الأزهر، تأييده للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز المساس بما قررته آيات المواريث، مؤكدًا أنه يقف صفًا واحدا مع مؤسسات الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى الدفاع عن الثوابت الدينية والقطعيات.

وقال المجلس، وفقا لبيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إن الجامعة تتبرأ من أي منتسب إليها يخوض في القطعيات فلا تكون أقواله معبرة عن رأى الجامعة وإنما ممثلة لرأى قائلها فقط.

وأضاف أن المجلس أكد احتفاظ الجامعة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، وأن الأقسام العلمية هي محل النقاش العلمي لا وسائل الإعلام.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 2:40:03 PM