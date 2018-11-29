رغم تعهد "زوكربيرج".. تسريبات تكشف نية فيسبوك بيع بيانات المستخدمين

كشفت صحيفة التليجراف نية فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين لشركات، وهذا رغم تعهد زوكربيرج عقب فضيحة كامبريدج، بعدم فعل هذا والحفاظ على بيانات المستخدمين.





وقام مصدر للصحيفة بتسريب الرسالة والتي تكشف أنه في الفترة من 2012 إلى 2014 كان فيسبوك يفكر فى بيع بيانات المستخدمين لشركات "طرف ثالث"، ولكن فى النهاية قررت إدارة الشركة عدم اتخاذ الخطوة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن فيسبوك كان يريد بيع البيانات قبل انكشاف فضائح مثل كامبريدج أناليتيكا، رغم أن مارك زوكربيرج أعلن من قبل فى 2009 أنه لن يقوم ببيع بيانات المستخدمين أبدا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرسالة المسربة وردت في أوراق قضية مرفوعة ضد فيسبوك من شركة تكنولوجية أخرى باسم Six4Three وتقول الشركة إنها رفعت الدعوى بسبب ممارسات فيسبوك فيما يخص بيانات المستخدمين بها ممارسات احتكارية ضد المنافسة وتفضل شركات على حساب شركات أخرى.

ومن المعروف أن فيسبوك أعلن إنه قطع طلب من شركة كامبريدج أناليتيكا فى 2015 عدم "حصد" بيانات المستخدمين، لكن الشركة استمرت فى عمليات الحصول على البيانات وجمعت المعلومات الخاصة بحوالى 87 مليون مستخدم على فيسبوك من خلال تطبيق على الموقع، وكان أغلب المستخدمين من أمريكا وبريطانيا، وعملت الشركة على استخدام البيانات فى تصميم دعاية سياسية لدعم ترامب والبريكست.