الشباب في مهمة صعبة أمام الاتفاق اليوم
يستضيف فريق الشباب، نظيره نادي الاتفاق، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، والتي ستقام على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، ضمن افتتاح الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويسعى لاعبي الشباب، في تخطي الهزيمة التي لحقت به أمام النصر، بهدف نظيف، ومواصلة التقدم نحو لقب البطولة.
ويرغب اللاعببن في الاستفادة من كون المباراة على ملعبهم في وسط الحضور الجماهيري لهم، لتسهيل مهمتهم امام الاتفاق.
وفي سياق متصل، يسعى لاعبي الاتفاق في العودة لنغمة الانتصارات من جديد والتي غابت عن الفريق منذ فترة.
ولم يتمكن الاتفاق من الفوز خلال الخمس مباريات الأخيرة، وتعد المباراة بمثابة الاختبار الأول للإسباني سيرجيو بيرناس، الذي تولى القيادة الفنية للفريق مؤخرا.
ويدخل فريق الشباب المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 16 نقطة في ترتيب جدول الدوري السعودي، ومن ثم يليه الاتفاق في المركز السابع بفارق نقطتين فقط.