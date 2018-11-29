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"أمن الدولة" تجدد حبس 3 متهمين في نشر أخبار كاذبة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:39 م
أمن الدولة تجدد حبس 3 متهمين في نشر أخبار كاذبة
دار القضاء العالي
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عمار محمد
 
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمين 15 يوما لإتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تهمة ارتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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