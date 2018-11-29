مدرب النجوم يكشف كواليس أزمة بيراميدز وإصابة "كينو"



وقال سامي عبر إذاعة "أون سبورت" :" أنا أول واحد خرج من الملعب قبل انتهاء المباريات بخمس دقائق وقمت بضرب الباب بقوة ولم يكن كينو متواجد في هذه اللحظة من الوارد أن الإصابة حدثت فيما بعد".



وتابع:" لعبنا مباراة قوية على المستوى التكتيكي ولكن خسرنا في النهاية بفضل بعض الأخطاء".

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم إنه لم يتعمد إصابة البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز في المباراة التي جمعتهما أمس بالدوري الممتاز.