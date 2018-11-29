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مدرب النجوم يكشف كواليس أزمة بيراميدز وإصابة "كينو"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:36 م
مدرب النجوم يكشف كواليس أزمة بيراميدز وإصابة كينو
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عمرو مصطفى
 
أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم إنه لم يتعمد إصابة البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز في المباراة التي جمعتهما أمس بالدوري الممتاز.

وقال سامي عبر إذاعة "أون سبورت" :" أنا أول واحد خرج من الملعب قبل انتهاء المباريات بخمس دقائق وقمت بضرب الباب بقوة ولم يكن كينو متواجد في هذه اللحظة من الوارد أن الإصابة حدثت فيما بعد".

وتابع:" لعبنا مباراة قوية على المستوى التكتيكي ولكن خسرنا في النهاية بفضل بعض الأخطاء".
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