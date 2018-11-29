ماريان عازر تلقي محاضرة عن العمل التطوعي بمكتبة المعادي العامة

ألقت الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب، محاضرة بعنوان "Give To Win" تحدثت فيها عن أهمية العطاء والتطوع لخدمة المجتمع وأنواعه وأثره على المجتمع والمتطوع والوطن ودوره في توطيد العلاقات ونشر المحبة والسعادة والسلام، تناولت خلالها الحديث عن القنوات المختلفة للعطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.





وقالت ماريان، إن المحاضرة جاءت فى إطار الاحتفالية التي نظمها الركن الأمريكي بمكتبة المعادي العامة التابعة لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع لتقديم الشكر لكل من ساهم بجهد أو وقت كمتطوع في تقديم ندوات ومحاضرات وورش عمل بالركن الأمريكي لأعضاء المكتبة العامة في مجالات الثقافة والتنمية البشرية.



