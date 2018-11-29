مقترح برلماني بإقامة مباراة لنجوم العالم في مصر
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:28 مإسلام شعراوي
اقترح النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، توجيه دعوة لنجوم الرياضة على مستوى العالم، لإقامة مباراة ودية بينهم فى القاهرة، وتنظيم عدد من الزيارات لهم فى مختلف أنحاء المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وقال بيومى، إن السياحة المصرية تشهد تحسنا كبيرا، وهذا بفضل توجيهات القيادة السياحية والاستمتاع بمزيد من الأمن والاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادى والأمنى، ولكن لا مانع من الترويج أكثر للسياحة المصرية بأفكار غير تقليديه.
وأشار أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه المباراة ستشهد اهتماما عالميا وستنقلها العديد من المحطات الفضائية على مستوى العالم وبالتالى تعد دعاية بشكل مباشر للسياحة المصرية، مشددا على ضرورة بحث الأمر على ان يتم تخصيص اعتمادات مالية بالوزارة لمثل هذه المقترحات التى تهدف جميعها للنهوض بالسياحة المصرية، لافتا إلى أن هناك بعض الدول المحيطة التى لا تمتلك ربع ما نمتلكه من مقومات واستطاعت ان تجذب عيون العالم لها، مطالبا وزارة الشباب والخارجية بالتعاون فى هذا الأمر حتى يخرج بشكل يليق بالدولة المصرية.
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