مقترح برلماني بإقامة مباراة لنجوم العالم في مصر

اقترح النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، توجيه دعوة لنجوم الرياضة على مستوى العالم، لإقامة مباراة ودية بينهم فى القاهرة، وتنظيم عدد من الزيارات لهم فى مختلف أنحاء المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.





وقال بيومى، إن السياحة المصرية تشهد تحسنا كبيرا، وهذا بفضل توجيهات القيادة السياحية والاستمتاع بمزيد من الأمن والاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادى والأمنى، ولكن لا مانع من الترويج أكثر للسياحة المصرية بأفكار غير تقليديه.



