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أستاذ أمراض قلب: مبادرة القضاء على فيروس سي "نظرة عاقلة" من الدولة (فيديو)

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:28 م
أستاذ أمراض قلب: مبادرة القضاء على فيروس سي نظرة عاقلة من الدولة (فيديو)
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ندى محمد
 
قال الدكتور محمد نصر، استشاري علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، إن مبادرة القضاء على فيروس سي تكشف عن نظرة عاقلة متعقلة من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا أن الكشف المبكر عن الفيروس يقلل من الإصابة بالمرض والذي يحتاج علاجه تقنيات وتكلفة عالية.

وأضاف في لقاء مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أن هناك ضرورة لوجود متابعة بطريقة فعلية وهو ما سيكون من خلال طبيب الأسرة وعمل أرشيف طبي لكل مواطن حتى يمكن اكتشاف أي أمراض وسرعة علاج كل حالة بما يتناسب معها فيما بعد، مشيرا إلى أن الوقاية أساس في الحياة خلال الفترة الحالية، خاصة مع زيادة عدد السكان في مصر بشكل كبير وبالتالي يجب العمل على خفض عدد المرضى وبناء عليه تنخفض تكاليف الصحة.

كما لفت إلى أنه لا صحة لما يسمى بسرقة الأعضاء داخل المستشفيات بينما هي تجارة في الباطن يجب العمل على إنهائها.
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