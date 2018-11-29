اليمن: خلافات بين الحوثيين على منصب الصماد

نقل موقع "نيوزيمن" عن مصادر مطلعة القول إن خلافات نشبت بين قيادات ميليشيا الحوثي لاختيار خلف لرئيس المكتب السياسي صالح الصماد، الذي لقي مصرعه في غارة لطيران التحالف العربي في 19 أبريل الماضي بمحافظة الحديدة.

وحسب المصادر فإن الخلافات نشبت بين مهدي المشاط باعتباره رئيساً للمجلس السياسي الأعلى، فيما يرفض آخرون ذلك، ويصرون على القيادي في الميليشيا أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة في سلطة الميليشيات الحوثية الإرهابية، والذي يتمتع بنفوذ قوي داخل الإطار التنظيمي للحركة، ويرتبط بزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

ووفقاً لذات المصادر، يحاول زعيم الميليشيا الانقلابية عبدالملك الحوثي، منع تفاقم الخلافات وقرر تأجيل اختيار خلف لصالح الصماد، في رئاسة المكتب السياسي للميليشيا، ووجه قياداتها في صنعاء بالامتناع عن إصدار مواقف سياسية باسم المكتب السياسي، قبل العودة إليه شخصياً.