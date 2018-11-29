الأنبا مرقس يزور المملكة العربية السعودية

زار نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله بالعاصمة السعودية الرياض، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

وحضر اللقاء وفد من السفارة المصرية بالسعودية.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زار قداسة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في شهر مارس الماضي.