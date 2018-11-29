وفد سعودي يزور دار القضاء العالي لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالي، اليوم، الوفد القضائي السعودي رفيع المستوى برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، رئيس محكمة الاستئناف، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السعودى سابقاً، والوفد المرافق له.





وتبادل الجانبان وسائل التعاون القضائي بين البلدين ووضع كافة إمكانات محكمة النقض والقضاء المصري في خدمة تطوير النظام القضائي السعودي بما يتفق وتطورات القوانين المصرية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة.





واستعرض الطرفان تاريخ العلاقات المصرية السعودية وتبادل الجانبان درع الجهتين وذلك في إطار زيارة الوفد السعودي، لجمهورية مصر العربية؛ للاطلاع على كافة النظم القضائية المصرية وخاصة محكمة النقض ونيابة النقض بها ومكتبها الفني.





وحضر اللقاء قيادات محكمة النقض من مساعدى رئيس المحكمة وتستمر الزيارة لمحكمة النقض لمدة أربعة أيام.



