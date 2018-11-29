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فارس كرم يحيي حفل رأس السنة في لندن

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:47 م
فارس كرم يحيي حفل رأس السنة في لندن
فارس كرم
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الفجر الفني
 
يستعد المطرب اللبناني فارس كرم لإحياء حفلًا غنائيًا بمناسبة رأس السنة في العاصمة الإنجليزية لندن، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويقام الحفل ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، بأحد الفنادق في لندن وسط حضور الجالية العربية.

ونشر فارس البوستر الدعائي للحفل عبر صفحته بموقع تبادل الصور الفيديوهات "أنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال المطرب فارس كرم ألبوم "44:36" الذي ضم 12 أغنية، من بينهم: "صدقني صعبة"، "قربك"، "بدنا نولعها"، "كل الناس حواليكي"، "سمع"، "طلعت بالأبيض"، "رمشت"، "الشارع كلو"، "نسيت اللي راحوا"، "بلاد الله"، "الله عليك"، و"حبك برم".
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