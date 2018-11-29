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لماذا طلبت نادين الراسي السماح من أمل حمادة بعد وفاتها؟

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:55 م
لماذا طلبت نادين الراسي السماح من أمل حمادة بعد وفاتها؟
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الفجر الفنى
 

توفيت نجمة السوشيال ميديا أمل حمادة بشكل مفاجيء بعد إصابتها بجلطة دماغية حادة أنهت حياتها الشابة وهي ابنة الـ 41 عاماً.

وعلقت الفنانة نادين الراسي، على موت صاحبة مقولة "انقرضوا الرجال" وقالت: "والله العظيم فقع قلبي مش عم صدق والله العظيم ما حدا بيكرهك وسامحيني إذا زعلتك شي يوم أمل حمادة يا ريت الخبر يطلع كذبة".

ولم تكتفِ نادين بما قالته بأنها لا تكره أمل التي كانت تقلدها وتنتقدها كثيراً، بل كررت مجدداً كلمة سامحيني لأنها لا تزال متفاجئة كما الجميع برحيل صاحبة الإبتسامة.

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