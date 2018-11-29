عاجل.. الإفتاء: فوائد البنوك "حلال شرعًا" في هذه الحالة!
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:56 م
أكد الشيخ "محمود شلبي" أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية منذ قليل، على أن فوائد وأرباح شهادات الإستثمار "حلال شرعًا"، وفقا لوجهة نظره بأن من حق المواطن أخذها والانتفاع بها، وجاء هذا للرد على سؤال "هل يجوز آخذ الأرباح والفوائد من الشهادات الأستثمارية أم لا؟".
وقال الشيخ محمود شلبي في رده على تساؤل قد وصل لدار الإفتاء، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، خلال عرضًا مباشرًا لأمين الفتوى مع المسلمين حول العالم خلال الساعات الماضية، "إن أخذ هذه الأموال القادمة من فوائد الشهادات الاستثمارية الموجودة في البنوك حلال شرعا ولا مشكلة شرعية فيها على حد وصفه".
ويذكر بأن دار الإفتاء في هذه الفترة تحاول التواصل مع المسلمين في شتى بقاع العالم عن طريق إستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي من بينها تقنية البث المباشر عبر الفيسبوك بشكل يومي من أجل الرد على تساؤلات المواطنين وتقديم الفتاوى وتوضيح الأمور التي تحتاج إلى رد من قبل دار الإفتاء المصرية، وذلك لكون دار الإفتاء ترغب في تسهيل عملية التواصل بينها وبين المواطنين.
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