يسلط الضوء على أهمية ودور القوة الناعمة.. العدد الجديد من المجلة العربية

صدر عدد جديد من المجلة العربية يسلط الضوء على اهمية ودور القوى الناعمة، وإبراز مفاهيم واستخدامات وأوجه وأذرع ومجالات القوة الناعمة التي تتعدد وتتمدد وتتجدد على الدوام.





ويأتي محل نقاش ملف المجلة العربية من منظور يستهدف تقديم قراءة فاحصة وحصيفة ودقيقة تستند إلى رؤى فكرية ومعرفية عميقة يمكن من خلالها أن يسهم هذا الملف في بلورة تصور عام وشمولي وخلاّق، وذلك من خلال المحاور الآتية:

•مفاهيم القوة الناعمة ومجالات تمظهراتها

•أبرز النماذج الدولية الرائدة في سياق استثمار القوة الناعمة

•واقع الدول العربية في مجال القوة الناعمة

•انعكاسات وإفادات استثمار القوة الناعمة

•أبرز التوصيات للبلدان العربية حيال تطبيق القوة الناعمة واستثمار تأثيراتها



