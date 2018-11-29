"اتنازلت عن المكواة من أجل كيلو زبدة".. أسباب صادمة في طلب "محمود" لطلاقه أمام المحكمة

برر "محمود.م" في دعواه التي طالب فيها بتطليق زوجته "رشا.س- 28 سنة"، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بأنها "باعت دبلة الخطوبة وجابت بفلوسها كوتشي".

وقال مقيم الدعوى، التي حملت رقم 4319 لسنة 2018: "قبل 4 سنوات تزوجت رشا عن قصة حب ظلت سنة، حتى تقدمت لخطبتها، ووافق الأهل ولم يمر الكثير وتم الاتفاق على الزفاف وانتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية".

وأضاف صاحب الـ31 عامًا، أنهما عاشا سويًا في سعادة زوجية لم يتوقعها أحد، على حد تعبيره "الغريب في شخصيتها أنه بتتعامل مع كل الناس بطيبة وقلب أبيض والمفاجأة علمت بعد الزواج منها أنها تتظاهر بالحب والحنية للحصول مني على كل ما تريده".

وتابع: "مراتي ست بشوشة، لكنها تتعامل على أنها طفلة، كلما أرادت شيئًا تبكي لأجله، عشت معها وكل ما أفعله هو تلبية متطلباتها، حتى تكن في أسعد لحظات حياتها، لكن تصرفاتها جعلت الآخرين يطلقون عليها رشا العبيطة".

وواصل محمود: "زوجتي اتنازلت عن المكواة من أجل الحصول على كيلو زبدة من بائع متجول بالشارع، وتكرر الموضوع أكثر من مرة وتخلت عن مستلزمات كثيرة بمنزلنا مقابل تلبية رغباتها حتى وصل الأمر بها لبيع الدبلة عشان تشتري كوتشي بنت الجيران".

وأشار الزوج إلى أنه تشاجر مع "رشا" بسبب تصرفاتها التي لا تنتهي "ضربتها بعد بيعها الدبلة من أجل شراء حذاء"، واستكمل :" راحت لأبوها وحكتله حاجات غير اللي حصلت، وحرر محضر ضدي بتهمة تكسير عظام ابنته".

لم ينصاع والد "رشا" لتوسلات الزوج، محاولةَ للم الشمل الأسرة من جديد، ورفض فكرة الطلاق بشكل ودي، وصمم على ترك محمود المنزل، حتى يصدر قرار بشأن المحضر المحرر ضده، وتعقدت الأمور بينهما أكثر، حتى قرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة، ورفع قضية تطليق أمام محكمة الأسرة بالتجمع وما تزال منظورة إلى الآن. ​