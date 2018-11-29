الحكومة تعلن انطلاق المرحلة الثانية من "١٠٠ مليون صحة"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف على الأمراض غير السارية، والتي تشمل إجراء المسح لمواطني 11 محافظة (القاهرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر)، والمقرر البدء فيها مطلع ديسمبر 2018 وتستمر حتى شهر فبراير 2019.





وأوضح أن المستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.





وأعرب عن سعادته لبدء المرحلة الثانية للمبادرة للكشف على فيرس "سي".





وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تركيز الحكومة هو بناء الإنسان المصري، وأن أهم تركيزها في تطوير التعليم والصحة.





ونوه بأنه تم فحص ١١.٥ مليون مواطن حتى الآن، ضمن حملة "100 مليون صحة" وبأن ٥٪؜ من هؤلا مصابين بفيرس "سي"، وجارٍ تقديم العلاج للمصابين.



