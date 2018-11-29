"شعراوي" يوجه المحافظين بتوعية المواطنين بمبادرة "100 مليون صحة"
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:40 م
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة العمل على توعية المواطنين بـ100 مليون صحة"، في مرحلتها الثانية، والتي تنطلق ديسمبر المقبل، متوقعا تحقيق مزيد من التقدم.
وبدأت منذ قليل، ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، للمحافظين، لمدة يوم واحد.
وبدأت منذ قليل، ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، للمحافظين، لمدة يوم واحد.
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