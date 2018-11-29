ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"شعراوي" يوجه المحافظين بتوعية المواطنين بمبادرة "100 مليون صحة"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:40 م
شعراوي يوجه المحافظين بتوعية المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة
وزير التنمية المحلية
طباعة
 
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة العمل على توعية المواطنين بـ100 مليون صحة"، في مرحلتها الثانية، والتي تنطلق ديسمبر المقبل، متوقعا تحقيق مزيد من التقدم.

وبدأت منذ قليل، ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، للمحافظين، لمدة يوم واحد.
المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية مبادرة فيرس سي التنمية المحليو التنمية المحلية أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 1:10:06 PM