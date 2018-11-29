سنوات الحب والعذاب في العلاقات العاطفية لـ زياد الرحباني

في أكثر من حوار له اعترف زياد الرحباني بأن سخريته من المرأة تعود لفشل علاقاته العاطفية، وعلى الرغم من أن الحب زار قلبه أكثر من مرة على فترات متباعدة، تظل دلال كرم الفنانة التي عرفها في كواليس الإعداد لمسرحية "ميس الريم"، هي مصدر معاناته وإلهامه أيضا.





فمع تعدد فصول قصة "زياد" و"دلال"، من حب وزواج ثم هجر، وصولا إلي الانفصال واكتشافه خيانتها له وإنجابها لابن حمل اسمه لبعض الوقت، قبل أن يقوم الموسيقار اللبناني بالتبرؤ منه عبر القضاء، كانت هي أيضا البطلة الرئيسية المقصودة في أغانيه الساخرة من المرأة.





ووجه زياد سهام الانتقام الغنائي إلى دلال في ثلاثٍ من أغانيه، وكانت البداية مباشرة بأغنية "مربي الدلال" التي كتبها ولحنها ليغنيها جوزيف صقر عام 1996، والتي لم يكتفِ بذكر اسمها طمربي الدلال ربوكِ وتعذبوا فيكِ يا دلال، ورحنا نكلم أبوكِ و يا ريتك كنتِ و شفتِ شو قال أبوكِ"، بل قال بمقدمتها إنه لحنها لأنها عن قصة واقعية.





ومع جوزيف صقر أيضا يقدم بعدها زياد، ما ينتقد به قلبه الذي ظل مفتونا لبعض الوقت بالحبيبة التي هجرته، وكتب ولحن "عايشة لوحدها بلاك"، وقال فيها "عايشة وحدا ومرتاحة ولوم شو مرتاحة بلاك"، يا بو عيون الدباحة مش فارق معها حلاكِ، قالتلكِ دوبني دوب دبت وهي ما دابت، مش أول مرة قبلا مية مرة، لا قدروا فهموا عقلاتكِ ولا قدروا عرفوا دواكِ".





وعلى الرغم أن زياد قدم أغنيته "بصراحة" قبل تلقيه طعنة "دلال"، إلا أن الأغنية عادت بقوة للظهور بحفلاته بعد الأزمة، ويقول فيها: "ما تفتكري من بعدكِ بطل يطلع زهور ولا تفتكري من بعدك يعني وقفوا الأيام، ولا تفتكري من بعدكِ بطل يعلا العصفور والبيت الكان مضوي رح بيطفي وينام".





وعلي الرغم من معاناة زياد بعدها ألم الانفصال عن ثاني حبيباته الفنانة كارمن لبس، بعدما عاش معها 15 عامًا دون زواج، إلا أن تقديمه لقصتهما اختلف تمامًا، بل وكانت الكلمات التي كتبها لسان حالها، وهي تشكو تقصيره بحقها، وبدأ ذلك بأغنية "ولعت كتير" التي يقول فيها "إذا فكرك قوي با فهلوي، منك بها القويي، ولا يوماً رح بنصير".





كارمن التي كنت قد كشفت عن تعرضها بطفولتها للتحرش الجنسي من صديق لوالدها، أنصفها زياد باعترافه بأنها كان لها كل الحق في أن تتركه، وتعبيرًا عن مشاعرها تجاهه، كتب أيضا علي لسانها أغنيته "عندي ثقة فيكِ" التي غنتها والدته فيروز، وقال فيها: "حبيتك متل ما حدا حب ولا بيوم رح بيحب، وأنتَ شايفها عادية ومش بهالأهمية، بجرب ما بفهم شو علقني بس فيكِ".