مي الغيطي تكشف سبب ارتدائها فستانا مكشوف الصدر بعد استئصالها للورم

صرحت الإعلامية مي الغيطي عند سؤالها عن نشر فيديو عبر حسابها على "انستجرام" لسبب لبسها فستاناً بفتحة صدر على هيئة حرف "v"، فقالت: "أشيع عنّي أنّني كنت مريضة بسرطان الثدي، ولكنّ هذا ليس صحيحاً؛ حيث إنني كنت قد أصبت بورم حميد وخضعت لعملية لإزالته، والحمد لله حالياً أنا بخير، ولكنّي قصدت أن ألبس هذا الفستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي كرسالة دعم منّي لكل فتاة مصرية بألّا تخجل من تفاصيل جسدها أو أيّ عيوب به، بل أشجعها بالاهتمام بجمالها الداخلي، وإكساب الثقة في نفسها، بالإضافة لضرورة الخضوع للكشف المبكر لسرطان الثدي".





وعن مساهماتها ومبادراتها المجتمعية الحالية فقالت الفنانة مي الغيطي، في تصريحات صحفية: "عندي عمل كبير مع منظمة (جرين) للمحافظة على البيئة، والتي أمثل سفيرة النوايا الحسنة لها، حيث نجهز لمؤتمر قريباً يتحدّث عن تأثير شركات مستحضرات التجميل سلبياً على البيئة من حيث استخدام البلاستيك في تعبئة المستحضرات. بالإضافة لاهتمامي بحملة (مبصرون 2020) التابعة لوزارة التضامن وجمعية نور العيون، لضرورة اهتمام الأسر المصرية بالكشف المبكر على الأطفال منذ الصغر لتقليل خطر فقد الإبصار عندهم".