إحالة ٦ متهمين في خطف طفل بمدينة نصر للجنح

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإحالة 6 أشخاص ظهروا فى مقطع فيديو، أثناء اختطافهم طفل من أمام مدرسة بمدينة نصر، وتبين أن خلافا أسريًا بين زوجين وراء الحادث، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.



وكانت النيابة أمرت بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 4 آخرين في الواقعة.



وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من "عندليب.م. ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها لعودة ابنها "آسر أ. ن" 4 سنوات طالب، من مدرسته الكائنة بدائرة القسم برفقتها والدتها وشقيقتها أمام العقار سكنها، قامت مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصى خشبية واستعرضوا القوة وإحداث حالة من الرعب والفزع.



وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المُبلغة طليقها "أحمد.ن. ب" ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وتم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهليته وأشيع بين أوساط المواطنين بمطالبة الخاطفين لفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.



وبتشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين من خلال الفحص صحة الواقعة وسابقة حصول المُبلغة على حكم قضائى من محكمة الأسرة بإثبات حضانتها لابنها مع عدم تعرض طليقها لها.



وأسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالاشتراك مع 12 شخصا آخرين، وهم كل من والد "طليق المبلغة" "نبيل.ب. أ"، بالمعاش، وشقيق طليق المبلغة ونورهان، ربة منزل ومقيمين بدائرة القسم، وخال "طليق المبلغة" طارق ح. م، صاحب مصنع ملابس، وابن خال طليق المبلغة "أحمد ط"، موظف و8 آخرين.



وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبى الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذي تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية في اليوم التالى لارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع طليق المُبلغة، حيث قام طليقها بالاتفاق مع الأول حتى السابع على ارتكاب الواقعة، ورصد المتهمين من الثانية حتى الخامس، لتحركات الطفل واستعانوا بالمتهمين من السابع حتى الآخير، لتنفيذ مخططهم بمقابل مبلغ 18 ألف جنيه.



وتوجهوا إلى محل الواقعة بالسيارة قيادة وملك الأول وبرفقته طليق الزوجة والمتهمة الثانية، وفور مشاهدتهم قدوم الأتوبيس، اعترض طريقه المتهمين من السابع حتى الآخير مستقلين الدراجتين الناريتين قيادة وملك الحادى والثانى عشر وأشهروا الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية وقاموا بخطف الطفل ولاذوا بالفرار.



وأرشدوا عن السيارة والدراجتين الناريتين و3 أسلحة بيضاء "مطواة" و2 عصا خشبية "شومة" المستخدمين في ارتكاب الواقعة.