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"من الصفائح المعدنية لفم الأطفال".. إحباط ترويج 30 ألف "مصاصة" بأكتوبر "صور"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:38 م
من الصفائح المعدنية لفم الأطفال.. إحباط ترويج 30 ألف مصاصة بأكتوبر صور
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إيمان عبد العاطي
 
أحبط ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 30 ألف قطعة مصاصات أطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة الاستهلاك، داخل مصنع غير مرخص بدائرة قسم اول أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام محمود.ز.ع، 28 سنة، صاحب مصنع لإنتاج حلويات الأطفال بدون ترخيص دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من منتجات الأغذية من الحلويات المنتهية الصلاحية غير صالحة للإستلاك الأدمى، وإعادة إدخالها مره أُخرى في المصنعات بتواريخ صلاحية جديدة، وتعبئتها في عبوات وضع علامة تجارية غير مسجله بدون وجه حق، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مدخلا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائله غير شرعية.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخلة عل 85 كرتونه معبئة مصاصة مدون عليها دبدوب سعة الواحدة 15 كيس بداخلها أكياس 24 قطعة، برميل معبأ جلوكوز زنة البرميل 100 كجم، 500 كرتونة فارغة، وبلغ اجمالي المضبوطات ( 30600 ) قطعة حلوى أطفال " مصاصة " بإجمالى وزن المضبوطات 88،5 كجم منج نهائي مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الأدمى، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

أحبط ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 30 ألف قطعة مصاصات أطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة الاستهلاك، داخل مصنع غير مرخص بدائرة قسم اول أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام محمود.ز.ع، 28 سنة، صاحب مصنع لإنتاج حلويات الأطفال بدون ترخيص دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من منتجات الأغذية من الحلويات المنتهية الصلاحية غير صالحة للإستلاك الأدمى، وإعادة إدخالها مره أُخرى في المصنعات بتواريخ صلاحية جديدة، وتعبئتها في عبوات وضع علامة تجارية غير مسجله بدون وجه حق، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مدخلا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائله غير شرعية.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخلة عل 85 كرتونه معبئة مصاصة مدون عليها دبدوب سعة الواحدة 15 كيس بداخلها أكياس 24 قطعة، برميل معبأ جلوكوز زنة البرميل 100 كجم، 500 كرتونة فارغة، وبلغ اجمالي المضبوطات ( 30600 ) قطعة حلوى أطفال " مصاصة " بإجمالى وزن المضبوطات 88،5 كجم منج نهائي مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الأدمى، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
"من الصفائح المعدنية لفم الأطفال".. إحباط ترويج 30 ألف "مصاصة" بأكتوبر "صور"
"من الصفائح المعدنية لفم الأطفال".. إحباط ترويج 30 ألف "مصاصة" بأكتوبر "صور"
"من الصفائح المعدنية لفم الأطفال".. إحباط ترويج 30 ألف "مصاصة" بأكتوبر "صور"
"من الصفائح المعدنية لفم الأطفال".. إحباط ترويج 30 ألف "مصاصة" بأكتوبر "صور"
"من الصفائح المعدنية لفم الأطفال".. إحباط ترويج 30 ألف "مصاصة" بأكتوبر "صور"
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