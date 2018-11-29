وزير التنمية المحلية ينتقد المحافظين: مستوى تراخيص الـ"توك توك" ضعيف جدًا

وأوضح أن معدلات الجرائم التي تتم بكل المحافظات والمرتبطة بالـ"توك توك" كبيرة وفي تزايد مستمر، ما يستوجب الانتهاء من إصدار التراخيص ومتابعة عملهم.



وانتقد وزير التنمية المحلية، تأخير المحافظين، في تراخيص الـ"توك توك" على مستوى الجمهورية، قائلًا؛ "مستوى التراخيص ضعيف جدا".





وتسائل "شعراوي"، عن المشكلة التي تعطل استمرار عملية التراخيص وتأخرها فى التنفيذ بكل المحافظات.





قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الـ"توك توك" غير المرخص، مشكلة أمن قومي، وتهدد وجود الصناعات الحرفية وتقلل من نسب التعليم، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الطلاب يتركون المدرسة ويلجأون إلى الـ"توك توك" بدافع أنه طريق الكسب السريع.