تدريب الأهلي.. بشرى سارة للجماهير وتأهيل لصلاح محسن وأجايي

خاض النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الخميس.

وقام طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق بمتابعة أجايي خلال خوض بعض الوحدات التدريبية التأهيلية التي تأتي في ختام برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتعرض أجايي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض صلاح محسن مهاجم الأهلي تدريبات خفيفة في الجيم للإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المقاولون أمس الأول وغادر علي إثرها اللقاء.

وشارك عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في التدريب الجماعي بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل والتي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض عمرو السولية برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن جاهزيته بمشاركته في التدريبات الجماعية اليوم.





ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا يوم الجمعة في السويس؛ استعدادا لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.