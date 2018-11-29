وفد من نادى روتارى يتفقد أعمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج





قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن وفداً من نادى روتارى، تفقد أعمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحى المُنفذة بمحافظة سوهاج، مضيفاً أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى نادى روتارى لبحث المقترحات المُقدمة من الشركة لتمويل مشروعات جديدة، تتمثل فى دق 45 بئراً ارتوازياً بالمناطق الساخنة بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 16 مليون جنيه، ونقل وصلات مياه الشرب المنزلية من خطوط الاسبستوس إلى البلاستيك بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 36 مليون جنيه، وتأهيل دورات المياه بـ25 مدرسة حكومية بمركز سوهاج، بتكلفة 275 ألف جنيه، بجانب بحث تمويل مد خدمة الصرف الصحى للامتدادات العمرانية المُستجدة بمراكز (طما – طهطا – المراغة – جهينة - سوهاج – أخميم – جرجا – البلينا)، بتكلفة 80 مليون جنيه.

وأشار بدرى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 640 وصلة مياه شرب بقرية بلصفورة، و1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا، و1115 وصلة مياه شرب بقرية ادفا، و1500 وصلة مياه شرب بقرية أولاد نصير، و570 وصلة صرف صحى بقرية الخلوة ونجع مهدى، بجانب الانتهاء من تنفيذ 1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا، بتكلفة إجمالية 7.1 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 250 وصلة صرف صحى بمركز المراغة، ومد خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6300 متر بقرية الصلعا، بتكلفة 1.7 مليون جنيه.