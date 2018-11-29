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"محامين جنوب الجيزة": نقيب "6 أكتوبر" لا يمثل إلا نفسه‎

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
محامين جنوب الجيزة: نقيب 6 أكتوبر لا يمثل إلا نفسه‎
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
أصدرت، نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية، بيانًا استنكرت فيه خروج بيان مشبوه الهدف والغاية، يشكك فيما حققه مجلس النقابة العامة من إنجازات ملموسة على صعيد تنقية جداول النقابة، وكذلك فيما يسعى إليه المجلس، في إشارة إلى مشروع المستشفيات والمول التجاري.

وأكد مجلس نقابة محامي الجيزة أن الهدف المنشود من هذا البيان، خاصة في هذا الوقت، هو تحقيق مصالح خاصة، ومنافع ذاتية، تتمثل في تحقيق شعبية زائفة بين أوساط المحامين بسبب قرب الانتخابات، وبمناسبة قرب انتهاء الدورة الحالية.

 كما تبرأ المجلس من البيان الذي وقعه نقيب 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن ما أقدم عليه النقيب لا يمثل إلا شخصه.

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